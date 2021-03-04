Врач с Винницы, который потерял жену из-за коронавируса, уволился с больницы



Свой комментарий медик дал в интервью "33 Каналу".

43-летняя медсестра Татьяна Боцюра несмотря на все попытки уберечься, заболела коронавирусом.

"С начала эпидемии коронавируса мы оба с женой были на передовой, хоть и наше отделение не было ковидным", - начал свой рассказ Юрий.

Супруги мгновенно обратились за помощью, но было болезни почти не оставила никаких шансов.

"Мы боялись ее, и, к сожалению, она не прошла мимо нас. В больницу мы обратились сразу, но болезнь протекала очень молниеносно. Фактически на третий день мне сказали, что Таня умрет. И с этим нужно было жить еще неделю", - поделился врач-гинеколог.

По его словам, к нему сразу же пришло понимание того, что шансов выкарабкаться у Татьяны не было.

"Мне показывали снимки, на которых не было уже живой ткани. Татьяна все время была в маске под высоким потоком кислорода, она могла лишь писать. За несколько дней до своей смерти Танюша написала: «Дима, ты меня теряешь. Делай все возможное и сверхвозможное»", - рассказал медик.

Дмитрий делал все возможное и невозможное для спасения любимой, но вирус оказался сильней.

"День, когда я узнал, что моей Танюши больше нет – черный... Сыночки Максим и Юрий после смерти жены повзрослели за минуты. В таком возрасте остаться без мамы-это невероятно тяжело, это невероятная боль. С мальчиками работают детские психологи. Я пытаюсь дать им то детство, но уже без мамы — не такое, какое бы должно было быть", - поделился.

После случившегося он уволился с больницы, поскольку не мог там больше работать из-за страшных воспоминаний.

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