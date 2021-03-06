На Закарпатья загорелась многоэтажка с людьми
Как передает Politeka.net, подробности жуткого пожара рассказали очевидцы и пострадавшие в местной Facebook группе.
По предварительной информации, пожар вспыхнул в многоєтажном доме по адресу ул. Окружная, 32, в Мукачево.
По словах местных жителей, очаг возгорания был в квартире на втором этаже, в которой проживают три маленьких ребенка с бабушкой и мамой.
Ани Лорак нагрянула к Киркорову с бывшим мужем Муратом, светится от счастья: "Сердце у нее золотое"
Галкин вывел в свет изменившуюся Аллу Пугачеву с новым лицом, фото: "Ужас, кто это?"
Киев на ушах, бус влетел в остановку с людьми: кадры последствий ДТП
Остановилось сердце маленького украинца, получившего ожоги после игры со спичками: "больше 90% тела..."
Олег Винник чувственно приласкал тайную жену у всех на виду, любовь до гроба: "Какие они милые!"
"На сколько знаю, там никто не пострадал. В квартире находилось трое несовершеннолетних детей, которые хотели согреться. В то же время их мать и бабушка отсутствовали", "Сейчас забрали детей в больницу, полиция увезла вместе с "горе мамой". Баба не захотела в больницу. Сейчас вызвали вторую скорую, вроде бабу забирают", - писали в группе "Черемушки-Мукачево".
Ранее мы рассказывали, что маленькая девочка погибла в пожаре из-за безответственных родителей.
ЧП произошло 2 марта в селе Некрасово Винницкого района. Занялась одна из комнат частного дома, где проживали супруги с двумя детьми.
Как оказалось, перед уходом из дома родители растопили печь, а дом закрыли на замок.
Напомним, что масштабный пожар в Киеве, огонь охватил многоэтажный дом: первые кадры с места ЧП
Как сообщала Politeka, в Киеве пламенем охватило многоэтажку, не обошлось без жертв: детали с места трагедии
Также Politeka писала, что огонь охватил дом с многодетной семьей в Винницкой области, кадры: "в дыму нашли...".