На Закарпатья загорелась многоэтажка с людьми

Как передает Politeka.net, подробности жуткого пожара рассказали очевидцы и пострадавшие в местной Facebook группе.

По предварительной информации, пожар вспыхнул в многоєтажном доме по адресу ул. Окружная, 32, в Мукачево.

По словах местных жителей, очаг возгорания был в квартире на втором этаже, в которой проживают три маленьких ребенка с бабушкой и мамой.

"На сколько знаю, там никто не пострадал. В квартире находилось трое несовершеннолетних детей, которые хотели согреться. В то же время их мать и бабушка отсутствовали", "Сейчас забрали детей в больницу, полиция увезла вместе с "горе мамой". Баба не захотела в больницу. Сейчас вызвали вторую скорую, вроде бабу забирают", - писали в группе "Черемушки-Мукачево".

Ранее мы рассказывали, что маленькая девочка погибла в пожаре из-за безответственных родителей.

ЧП произошло 2 марта в селе Некрасово Винницкого района. Занялась одна из комнат частного дома, где проживали супруги с двумя детьми.

Как оказалось, перед уходом из дома родители растопили печь, а дом закрыли на замок.

Напомним, что масштабный пожар в Киеве, огонь охватил многоэтажный дом: первые кадры с места ЧП

Как сообщала Politeka, в Киеве пламенем охватило многоэтажку, не обошлось без жертв: детали с места трагедии

Также Politeka писала, что огонь охватил дом с многодетной семьей в Винницкой области, кадры: "в дыму нашли...".



