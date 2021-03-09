На Ровенщине при странных обстоятельствах погиб 4-месячный ребенок
Как передает Politeka.net, подробности жуткого инцидента рассказали на Facebook-страничке областной центр экстренной медицинской помощи.
Все произошло 8 марта. Медикам сообщили о том, что ребенок нуждается в помощи. Бригада скорой сразу же выехала на место.
"4-месячный пациент, к которому вызвали скорую, был без признаков жизни. До приезда медиков - отец мальчика делал ребенку массаж сердца. По словам матери, мальчик лежал в коляске. Обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша", - говорится в сообщении.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Сочная жена DZIDZIO в платье с глубоким декольте показала, насколько повезло ее мужу: "Обладатель сердца"
Трагическая гибель известного олигарха, появилась реакция президента и подробности: "Большая потеря..."
Подопечная Потапа Мишель Андраде поразила новыми экспериментами со внешностью: "Похожа на..."
В Киеве расправились с женщиной-инспектором полиции, более 40-ка ножевых: "При себе у погибшей было..."
Все попытки медиков реанимировать ребенка были безрезультатными. Малыша доставили в местную больницу, где констатировали его биологическую смерть.
Обстоятельства смертельного инцидента будут выяснять правоохранители.
Ранее мы рассказывали, что в Черновицкой области погибла 9-летний ребенок.
Отец девочки, управляя трактором с самодельным прицепом, допустил падение с прицепа своей дочери.
От полученных травм девочка скончалась по дороге в больницу.
Напомним, киевлянка устроила домашние роды по Skype и поплатилась: что известно о состоянии ребенка.
Как сообщала Politeka, все могло закончиться трагично: киевлянка родила дома недоношенного ребенка по видеосвязи с «врачом».
Также Politeka писала, что жизнь украинки оборвалась во время домашних родов, но ребеночек выжил: что известно о будущем малыша.