Как же так... Какое горе.

На Ровенщине при странных обстоятельствах погиб 4-месячный ребенок

Как передает Politeka.net, подробности жуткого инцидента рассказали на Facebook-страничке областной центр экстренной медицинской помощи.

Все произошло 8 марта. Медикам сообщили о том, что ребенок нуждается в помощи. Бригада скорой сразу же выехала на место.

"4-месячный пациент, к которому вызвали скорую, был без признаков жизни. До приезда медиков - отец мальчика делал ребенку массаж сердца. По словам матери, мальчик лежал в коляске. Обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша", - говорится в сообщении.

Все попытки медиков реанимировать ребенка были безрезультатными. Малыша доставили в местную больницу, где констатировали его биологическую смерть.

Обстоятельства смертельного инцидента будут выяснять правоохранители.

Ранее мы рассказывали, что в Черновицкой области погибла 9-летний ребенок.

Отец девочки, управляя трактором с самодельным прицепом, допустил падение с прицепа своей дочери.

От полученных травм девочка скончалась по дороге в больницу.

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