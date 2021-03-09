Жизненный путь художника множество раз отражен в тысячах биографий, но все еще остаются факты, упущенные школьной программой и до сих пор неизвестные большинству поклонников поэта.

1. Двухлетняя школа

Бесспорно, Шевченко был глубоко и разнонаправленно образован, однако формальное обучение, которое составляло тогдашнее «основное» образование, для поэта длилось всего два года. Именно столько провел будущий поэт в церковно-приходской школе.

2. Модник

В Петербурге, став популярным портретистом и зарабатывая хорошие деньги, Шевченко превратился в настоящего модника. В своем дневнике он написал об особом удовольствии от приобретения резинового плаща-макинтоша, который тогда стоил огромных денег на то время - 100 карбованцев. Также Шевченко любил носить белые парусиновые костюмы, а как-то раз с гонорара даже купил себе енотовую шубу.

3. Чай и ром

О любви Тараса Григорьевича к украинским блюдам написано много — и борщ Шевченко нахваливал, и вареники с творогом и старое доброе украинское сало. А вот из напитков Шевченко выбирал преимущественно чай и … недешевый тогда, даже элитный, ром. Такой алкоголь завозили из-за границы, поэтому достать его было не только дорого, но и просто трудно.

4. Брак с 14-летней

Так, 44-летнему Шевченко вдруг приглянулась младшая на 30 лет актриса — Екатерина Пиунова, и так приглянулась, что прозаик сделал девушке предложение выйти замуж. Однако Екатерине едва исполнилось 14 лет, поэтому родители избранницы поэта выступили категорически против такого раннего брака дочери.

5. Неприятный человек

Описания молодого поэта сходятся на странной детали — 30-летний Шевченко был неприятным для многих своих современников.

"При первой встрече в нем не примичалося ничего привлекательного, наоборот, он казался холодноватым, сухим, хоть и простым, доступными. К людям относился сначала недоверчиво и перед первым попавшимся и не открывал своей души, особенно бывал замкнутый против тех, кто добивался вызвать в него откровенность и искренность", — описывали Шевченко современники.

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