Коронавирус продолжает забирать жизни украинцев
Об обстановке в больницах регионов рассказали местные медики, передает "Обозреватель".
Так, в Ровенской области резко увеличился прирост больных, которые нуждаются в кислороде.
"Люди резко становятся зависимыми от кислорода, при чем последствия остаются даже после выписки из больницы. Человек может скончаться и через неделю - две после того, как вернется домой", – поделился главврач больницы в городе Дубно.
По его словам, именно среди пациентов на ИВЛ повышена смертность.
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"К сожалению, действительно, такие больные имеют летальный исход", – отметил врач.
Не менее пугающая ситуация сложилась и в Черновцах. Врач-инфекционист Ольга Кобевко, которая в числе первых сделала вакцину от коронавируса, констатирует, что количество умерших в последнее время резко выросло.
"На протяжении последних трех дней у нас в городе умерли 28 человек. Это целый школьный класс. Для нашего небольшого города это очень много", – поделилась медик.
Стоит отметить, что в правительстве уже сообщили о начале третьей волны эпидемии в Украине.
Только за 4 марта, в стране выявили 10 155 новых заболевших коронавирусом.
Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 384 917 заболевших, из которых 26 763 человека умерли, 1 191 022 пациента выздоровели.
Напомним, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов...".
Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в Минздраве объявили о дополнительных ограничениях: "на неделю закроют...".
Также Politeka писала, что на Прикарпатье не хватает кислорода, медики валятся с ног: "нужно было все закрывать раньше".