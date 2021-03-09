В Закарпатской области прогнозируют медицинский коллапс

Об этом на брифинге в Закарпатской ОГА заявил главврач областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцына.

«А в самой реанимации у нас всего 6 коек и расширить ее невозможно. Каждый день в нашем заведении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего 5. Этого хватит часа до 16 не больше. И что скажете мне с этим делать? Как спасать жизни?», — отметил Яцина.

Также он предупредил о возможном коллапсе в конце недели.

"Мне все равно, верите ли вы в этот недуг! Мы с моими коллегами опираемся на доказательную медицину. И каждый день сталкиваемся со смертью. Просто наденьте маску, соблюдайте дистанцию-это не так трудно! Помогите нам, потому что в конце недели будем иметь коллапс", - добавил Юрий Яцына.

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За неделю количество «оранжевых» областей увеличилось с семи до девяти. Сюда попали Киевская, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая. Также «оранжевый» уровень карантина ввели в Киеве.

В «красной» зоне карантина теперь находятся четыре области: Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская. По данным Минздрава, на Закарпатье превышает норму уровень госпитализации.

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