На Закарпатье ситуация с коронавирусом - критическая

Об этом на брифинге заявил главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

По его словам, за минувшую неделю число заболевших выросло на 24%, и каждый день выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом заболеваемость среди детей увеличилась на 5%.

Палаты интенсивной терапии в областной клинической больнице заполнены.

"Такая ситуация должна побуждать закарпатцев серьезно задуматься и быть сознательными в соблюдении всех карантинных ограничений", - заявил Поляк.

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За неделю количество «оранжевых» областей увеличилось с семи до девяти. Сюда попали Киевская, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая. Также «оранжевый» уровень карантина ввели в Киеве.

В «красной» зоне карантина теперь находятся четыре области: Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская. По данным Минздрава, на Закарпатье превышает норму уровень госпитализации.

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