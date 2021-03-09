На Закарпатье ситуация с коронавирусом - критическая
Об этом на брифинге заявил главврач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.
По его словам, за минувшую неделю число заболевших выросло на 24%, и каждый день выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом заболеваемость среди детей увеличилась на 5%.
Палаты интенсивной терапии в областной клинической больнице заполнены.
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"Такая ситуация должна побуждать закарпатцев серьезно задуматься и быть сознательными в соблюдении всех карантинных ограничений", - заявил Поляк.
Ранее мы писали, что карантинное зонирование в Украине пересмотрели, в ряде регионов с 8 марта усилили ограничения
За неделю количество «оранжевых» областей увеличилось с семи до девяти. Сюда попали Киевская, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая. Также «оранжевый» уровень карантина ввели в Киеве.
В «красной» зоне карантина теперь находятся четыре области: Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская. По данным Минздрава, на Закарпатье превышает норму уровень госпитализации.
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