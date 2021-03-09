Украинка подожгла двери Пенсионного фонда
В Одессе пенсионерка подожгла двери областного управления Пенсионного фонда, сообщает "Думская".
Пенсионерка облила дверь легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.
Женщина объяснила свой поступок тем, что она недовольна мизерной пенсией. У женщины изъяли бутылку с остатками горючего вещества, которой она облила дверь.
Полицейские не сообщили, будут ли привлекать женщину к ответственности.
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Ранее мы писали, что в Харькове, выступавший на русском языке депутат, исключен из фракции
Александр Дорошенко выступал во время сессии облсовета на русском языке, чем, по мнению фракции, нарушил Закон о языке.
Депутат на своей странице в Facebook извинился перед коллегами за свое выступление на русском.
"Разволновался, потому и выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском", - сообщил Дорошенко.
Депутат заявил, что в быту использует русский язык, но пообещал в публичных выступлениях говорить на украинском.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".
Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.