Украинка подожгла двери Пенсионного фонда

В Одессе пенсионерка подожгла двери областного управления Пенсионного фонда, сообщает "Думская".

Пенсионерка облила дверь легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Женщина объяснила свой поступок тем, что она недовольна мизерной пенсией. У женщины изъяли бутылку с остатками горючего вещества, которой она облила дверь.

Полицейские не сообщили, будут ли привлекать женщину к ответственности.