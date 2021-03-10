Львовянка забрала ребенка с кружка по гимнастике через русскоязычных тренеров

Как передает Politeka.net, о поисках нового, мать ребенка, Светлана Жабьюк рассказала на своей страничке в Facebook.

По словам Светланы, ее убеждали, что "не главное, на каком языке учат и здесь почти все так общаются", но она все-таки приняла окончательное решение.

"Говорили негромко, почти шепотом. Возможно, чтобы не услышала тренер Даша, или же, чтобы не было слышно львовском СБУ, здание которого совсем рядом", - отметила женщина.

Почти после годичного перерыва ее второй ребенок захотела заняться воздушной гимнастикой и с руководством уже другой студии у женщины произошел такой диалог:

- Простите, а можно не включать русские песни во время тренировки?

- Да конечно! Я предупрежу тренера.

По словам Светланы, она осталась довольна такой реакцией на просьбу.

"Спасибо, школа, что не забираешь у моих детей возможности заниматься гимнастикой во Львове!", - подытожила женщина.

Ранее мы рассказывали, что избитый во Львове за российские песни парень оказался внуком народного артиста Украины.

По словам парня, которого зовут Максим Витошинский, в тот вечер он пел на площади. Неизвестные заказали у него песню Высоцкого про Одессу, из-за которой и начался конфликт - музыканта попросили прекратить петь на русском языке в центре Львова.

Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".

Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".

Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.