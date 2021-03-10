Автомобиль на Сумщине на скорости влетел в дом

Около 22.00 Volkswagen Passat на скорости проломил стены жилого дома. На момент аварии там горел свет. Экстренно приехала скорая и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В тот же день в городе Конотоп грузовой автомобиль "Ивеко", под управлением 60 - летнего водителя, съехал с трассы и въехал в нежилой дом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

Другие участники дорожного движения не пострадали.

Ранее мы писали, во Львовской области суд освободил от наказания водителя, который переехал 4-летнюю девочку

Инцидент произошел на парковке магазина в августе 2020 года.

Автомобиль Volkswagen Golf, сдавая назад, несколько раз переезжает девочку, которая попала под колеса, пока его не останавили очевидцы.

Ребенок получил травмы головы, туловища, рук и ног, ушиб печени и легких, а также сотрясение головного мозга.

Водитель свою вину в произошедшем признал, а родители девочки согласились отказаться от любых претензий, ведь обвиняемый полностью возместил им «моральные и материальные убытки».

Суд освободил 19-летнего молодого человека от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей потерпевшей.