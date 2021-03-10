Автомобиль на Сумщине на скорости влетел в дом
Около 22.00 Volkswagen Passat на скорости проломил стены жилого дома. На момент аварии там горел свет. Экстренно приехала скорая и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В тот же день в городе Конотоп грузовой автомобиль "Ивеко", под управлением 60 - летнего водителя, съехал с трассы и въехал в нежилой дом.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погиб на месте происшествия.
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Другие участники дорожного движения не пострадали.
Ранее мы писали, во Львовской области суд освободил от наказания водителя, который переехал 4-летнюю девочку
Инцидент произошел на парковке магазина в августе 2020 года.
Автомобиль Volkswagen Golf, сдавая назад, несколько раз переезжает девочку, которая попала под колеса, пока его не останавили очевидцы.
Ребенок получил травмы головы, туловища, рук и ног, ушиб печени и легких, а также сотрясение головного мозга.
Водитель свою вину в произошедшем признал, а родители девочки согласились отказаться от любых претензий, ведь обвиняемый полностью возместил им «моральные и материальные убытки».
Суд освободил 19-летнего молодого человека от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей потерпевшей.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".
Ранее Politeka сообщала, что в Одессе массово жалуются на обслуживание не на украинском: больше доносов только в Киеве и Львове.