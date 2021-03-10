Автомобиль на Сумщине на скорости влетел в дом

Около 22.00 Volkswagen Passat на скорости проломил стены жилого дома. На момент аварии там горел свет. Экстренно приехала скорая и полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В тот же день в городе Конотоп грузовой автомобиль "Ивеко", под управлением 60 - летнего водителя, съехал с трассы и въехал в нежилой дом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

Популярные статьи сейчас

Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"

Одинокая "Холостячка" Мишина укатила за границу, попав в фильм ужасов наяву: «Все пропали…»

Кто скрывается в костюме Жабы в шоу "Маска", украинцы сообразили раньше Данилко и Винника: "Трое детей и..."

Фреймут поразила внешностью в юности до скандальной славы и "Танців з зірками": "Была на женщину похожа..."

Горбунов с Осадчей оторвались на закрытом концерте российской группы, только для избранных: "Спасибо за твой..."
Показать еще

Другие участники дорожного движения не пострадали.

Ранее мы писали, во Львовской области суд освободил от наказания водителя, который переехал 4-летнюю девочку

Инцидент произошел на парковке магазина в августе 2020 года.

Автомобиль Volkswagen Golf, сдавая назад, несколько раз переезжает девочку, которая попала под колеса, пока его не останавили очевидцы.

Ребенок получил травмы головы, туловища, рук и ног, ушиб печени и легких, а также сотрясение головного мозга.

Водитель свою вину в произошедшем признал, а родители девочки согласились отказаться от любых претензий, ведь обвиняемый полностью возместил им «моральные и материальные убытки».

Суд освободил 19-летнего молодого человека от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей потерпевшей.