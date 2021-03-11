На Херсонщине четвертые сутки ищут 7-летнюю девочку
Как сообщают херсонские СМИ, девочку, к поискам которой на Херсонщине подключились волонтеры из Харькова, могли похитить.
Кроме домов и дворов поселка Счастливое, где живет 7-летняя Мария, уже обыскали и окрестности. К поискам подключили служебных собак, и следы Маши оборвались на остановке - девочка пошла на туда, чтобы встретить папу.
"Собаки взяли след девочки. След оборвался на остановке автобуса села Счастливое, Олешковского района, Херсонской области. Таким образом есть основания предполагать, что девочку вывезли из села. Мы все хотим найти ее живой. Хотим успеть. Маша может быть где угодно. В любой точке Украины. Вдруг у кого-то в видеорегистраторе окажется то самое видео, где увозят Машу. Это призрачный шанс, но шанс", - отметила Головачева.
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Инцидент произошел на парковке магазина в августе 2020 года.
Автомобиль Volkswagen Golf, сдавая назад, несколько раз переезжает девочку, которая попала под колеса, пока его не останавили очевидцы.
Ребенок получил травмы головы, туловища, рук и ног, ушиб печени и легких, а также сотрясение головного мозга.
Водитель свою вину в произошедшем признал, а родители девочки согласились отказаться от любых претензий, ведь обвиняемый полностью возместил им «моральные и материальные убытки».
Суд освободил 19-летнего молодого человека от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей потерпевшей.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
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