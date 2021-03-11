На Херсонщине четвертые сутки ищут 7-летнюю девочку

Как сообщают херсонские СМИ, девочку, к поискам которой на Херсонщине подключились волонтеры из Харькова, могли похитить.

Кроме домов и дворов поселка Счастливое, где живет 7-летняя Мария, уже обыскали и окрестности. К поискам подключили служебных собак, и следы Маши оборвались на остановке - девочка пошла на туда, чтобы встретить папу.

"Собаки взяли след девочки. След оборвался на остановке автобуса села Счастливое, Олешковского района, Херсонской области. Таким образом есть основания предполагать, что девочку вывезли из села. Мы все хотим найти ее живой. Хотим успеть. Маша может быть где угодно. В любой точке Украины. Вдруг у кого-то в видеорегистраторе окажется то самое видео, где увозят Машу. Это призрачный шанс, но шанс", - отметила Головачева.