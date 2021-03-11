Появился простейший способ расшифровать линию богатства на своей руке

Для этого нужно посмотреть на свою ведущую правую, если вы не левша, руку, передает портал thebestvideo.

Находится нужная нам линия в центра ладони (смотрите на рисунок):

Толкование зависит от расположения на конкретной руке:

ведущая рука (чаще всего правая) — это отличный знак, обещающий вам зажиточность;

не ведущая (чаще всего левая) — тоже неплохо, голодать вы никогда не будете;

обе ладони — самый лучший знак, говорящий, что вам суждено по-настоящему безбедное существование.

Чаще всего такую линию называют «треугольником денег», большинство рук богачей выглядит вот так:

К слову, существует несколько явных признаков нехорошего человека, который будет портить вам жизнь.

Ваши желания и интересы для этого человека всегдя будут на втором, а то и на третьим или четвертом месте. Такому человеку постоянно нужно уступать, покоряться, замалчивать собственное мнение;

От вас постоянно ждут жертвенности - это может проявляться в запретах общаться с другими людьми, даже с родителями, человек может запрещать вам заниматься своими делами, хобби, работой, которая приносит удовольствие;

Постоянные оскорбления и неприятные шутки, например, «зачем мне посудомойка, если есть ты», увидев ваше недовольство, может даже обидеться и возмутиться со словами "я же шучу";

Вам не доверяют и постоянно ревнуют - перед таким человеком вам придется постоянно оправдываться и отчитываться;

Когда во время общения с человеком у вам падает самооценка - если всего пару месяцев назад вы считали себя королевой, а сегодня приговариваете: «Да кому я нужна, такая толстая, глупая, бедная, уродливая» - нужно бежать от такого человека без оглядки.

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