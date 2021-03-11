Стало известно, как определить, есть ли в вашем жилище домовой

Если в доме есть животные, то стоит последить за их поведением - если они постояно будто бы играют с невидимым существом, скорей всего на самом деле там домовой — и они его видят, передает портал thebestvideo.

Чувствуют домового и дети - если они частенько смеются без причины, начинают лопотать с невидимым собеседником - это может быть знаком.

Стоит прислушаться к звукам в доме ночью - может слегка позванивать посуда, по дому раздаваться шорохи, тихие шаги и негромкое потрескивание - это домовой обходит свои владения.

Если в кровати вы словно ощущаете, что кто-то рядом есть, но этот кто-то не кажется пугающим, а наоборот, приносит спокойствие и уют, то это точно решил показаться домашний дух.

К слову, существует несколько явных признаков нехорошего человека, который будет портить вам жизнь.

Ваши желания и интересы для этого человека всегдя будут на втором, а то и на третьим или четвертом месте. Такому человеку постоянно нужно уступать, покоряться, замалчивать собственное мнение;

От вас постоянно ждут жертвенности - это может проявляться в запретах общаться с другими людьми, даже с родителями, человек может запрещать вам заниматься своими делами, хобби, работой, которая приносит удовольствие;

Постоянные оскорбления и неприятные шутки, например, «зачем мне посудомойка, если есть ты», увидев ваше недовольство, может даже обидеться и возмутиться со словами "я же шучу";

Вам не доверяют и постоянно ревнуют - перед таким человеком вам придется постоянно оправдываться и отчитываться;

Когда во время общения с человеком у вам падает самооценка - если всего пару месяцев назад вы считали себя королевой, а сегодня приговариваете: «Да кому я нужна, такая толстая, глупая, бедная, уродливая» - нужно бежать от такого человека без оглядки.

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