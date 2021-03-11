Украинские медики рассказали, как себя чувствуют после введения вакцины от коронавируса



Как передает Politeka.net, своими историями они поделились в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".

Обсуждения начала Ольга Куделя, которая предложила коллегам рассказать о первых впечатлениях после укола.

"Уважаемые коллеги, так как достоверной информации о вакцинации, кроме нас самих никто не скажет, предлагаю писать под постом, людям которые вакцинировались, о состоянии своего здоровья после вакцинации, а также случаи (если будут такие) заболевания Ковид - 19, и сколько дней прошло (примерно) после вакцинации", - написала девушка.

Большинство медиков чувствовали легкое недомогание, а уже на второй день после вакцинации у них не было абсолютно никаких симптомов.



"Вакцинировался неделю назад. Сразу после вакцинации будет легкое головокружение до часа времени после инъекции. Четко связать с вакцинацией трудно, поскольку занимался весь день организацией, и думаю волнения дало о себе знать. Под вечер чувствовал легкую головную боль и чувство жжения на лице. Тоже не могу это четко связать с вакцинацией, поскольку такие ощущения у меня частые. Также была легкая болезненность при пальпации в месте инъекции", - рассказал директор Бережанського центра первичной медицинской помощи Виктор Цапок.

Не обошлось и без побочных эффектов, которые приносили ощутимый дискомфорт.

"Первый день к вечеру поднялась температура до 39-ти, боль и ломота по всему телу, очень сильная боль в руке, 3 дня температуры ниже 37,4 не было. Более детально описала первые два дня у себя на странице. На 4-й, 5-й день температура от 35,5 до 36,3 сильная слабость, рука понемногу проходит. Ранее не болела. Любую вакцинацию переносила хорошо", - поделилась медик Анастасия Давиденко с Одессы.







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