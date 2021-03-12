7-летнюю девочку из Херсонской области искали почти неделю
Но в четверг, 11 марта, волонтерские группы поиска пропавших детей сообщили, что останавливают поиски девочки на территории поселка Счастливое, передает "РБК".
Тело ребенка нашли в старом сарае, девочку спрятали в мешок. Ранее это помещение проверяли несколько раз, но мешок случайно обнаружил хозяин дома вчера, 11 марта.
На месте работают следователи и криминалисты.
Мама Королевой публично обратилась к Тарзану после скандала с его изменами: "Твое предназначение..."
Астафьева и Никитюк в бесстыжих мини затмили эффектными формами саму Каменских: "Банда красоток!"
Неприятное ЧП на концерте Тины Кароль, певица не смогла сдержать эмоций: "Вы думаете, им сойдет это с рук?"
Сын 91-летнего Чапкиса показал, в каких условиях живет его отец после свадьбы с молодой: "Красное белье и..."
Тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!"
Волонтеры рассказали, что семья девочки состоит на учете, как попавшая в тяжелые жизненные обстоятельства.
Родители Маши в разводе, а папа живет в том же селе, но ездит на сезонные работы.
"Мы узнавали: Маша — очень добрый ребенок. Может подойти к малознакомому человеку, обнять его и сказать: "Я тебя люблю". Очень ласковая и доверчивая девочка. Она не боялась взрослых, доверяла им всегда", - рассказали волонтеры.
Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .
Как сообщала Politeka, харьковские волонтеры больше 4-х дней искали 7-летнюю девочку, детали.
Также Politeka писала, что маленький харьковчанин оставил записку перед исчезновением, фото.