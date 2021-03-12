Появились жуткие подробности смерти 7-летней девочки

Правоохранители практически не сомневаются, что девочка была убита, передает портал "Херсон онлайн".

Тело девочки нашли в «недострое» из пиленого известняка, в котором даже нет крыши. Помещение не один раз проверялось, но обнаружили там тело девочки только 11 марта. Местный житель пришел обрезать виноград и увидел белый мешок, в котором перевозят сахар - он сразу вызвал полицию.

Сейчас известно, что на шее девочки были четко видны царапины и пятна, похожие на те, которые остаются при удушении.

Давность этих пятен – около трех дней, но точнее нельзя определить без проведения вскрытия и судебно-медицинской экспертизы. Девочка не была раздета, но предполагается, что не обошлось и без изнасилования.

Напомним, 7-летнюю девочку из Херсонской области искали почти неделю

Но в четверг, 11 марта, волонтерские группы поиска пропавших детей сообщили, что останавливают поиски девочки на территории поселка Счастливое.

Тело ребенка нашли в старом сарае, девочку спрятали в мешок. Ранее это помещение проверяли несколько раз, но мешок случайно обнаружил хозяин дома вчера, 11 марта.

На месте работают следователи и криминалисты.

Волонтеры рассказали, что семья девочки состоит на учете, как попавшая в тяжелые жизненные обстоятельства.

Родители Маши в разводе, а папа живет в том же селе, но ездит на сезонные работы.

"Мы узнавали: Маша — очень добрый ребенок. Может подойти к малознакомому человеку, обнять его и сказать: "Я тебя люблю". Очень ласковая и доверчивая девочка. Она не боялась взрослых, доверяла им всегда", - рассказали волонтеры.

Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .

Как сообщала Politeka, харьковские волонтеры больше 4-х дней искали 7-летнюю девочку, детали.

Также Politeka писала, что маленький харьковчанин оставил записку перед исчезновением, фото.