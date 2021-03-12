В Украине на карантин закрывают несколько детсадов и начальных классов

Такое решение было принято 11 марта на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС Мукачевского горсовета, передает "mukachevo".

В пресс-службе горсовета сообщили, что решением комиссии ТЭБ и ЧС утвердили прекратить с 15 марта посещение учебных заведений с организацией дистанционной формы обучения.

Также приостановлено плановых мероприятий по госпитализации и оказанию медицинской помощи в КНП «Мукачевская ЦРБ» и КНП "ЦПМСД Мукачевской городской территориальной громады".

Ранее мы писали, во Львовской области суд освободил от наказания водителя, который переехал 4-летнюю девочку

Инцидент произошел на парковке магазина в августе 2020 года.

Автомобиль Volkswagen Golf, сдавая назад, несколько раз переезжает девочку, которая попала под колеса, пока его не останавили очевидцы.

Ребенок получил травмы головы, туловища, рук и ног, ушиб печени и легких, а также сотрясение головного мозга.

Водитель свою вину в произошедшем признал, а родители девочки согласились отказаться от любых претензий, ведь обвиняемый полностью возместил им «моральные и материальные убытки».

Суд освободил 19-летнего молодого человека от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей потерпевшей.