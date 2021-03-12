В Украине на карантин закрывают несколько детсадов и начальных классов
Такое решение было принято 11 марта на внеочередном заседании комиссии ТЭБ и ЧС Мукачевского горсовета, передает "mukachevo".
В пресс-службе горсовета сообщили, что решением комиссии ТЭБ и ЧС утвердили прекратить с 15 марта посещение учебных заведений с организацией дистанционной формы обучения.
Также приостановлено плановых мероприятий по госпитализации и оказанию медицинской помощи в КНП «Мукачевская ЦРБ» и КНП "ЦПМСД Мукачевской городской территориальной громады".
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Ранее мы писали, во Львовской области суд освободил от наказания водителя, который переехал 4-летнюю девочку
Инцидент произошел на парковке магазина в августе 2020 года.
Автомобиль Volkswagen Golf, сдавая назад, несколько раз переезжает девочку, которая попала под колеса, пока его не останавили очевидцы.
Ребенок получил травмы головы, туловища, рук и ног, ушиб печени и легких, а также сотрясение головного мозга.
Водитель свою вину в произошедшем признал, а родители девочки согласились отказаться от любых претензий, ведь обвиняемый полностью возместил им «моральные и материальные убытки».
Суд освободил 19-летнего молодого человека от уголовной ответственности в связи с его примирением с семьей потерпевшей.
Напомним, продавщица потеряла работу из-за языкового закона, детали скандала: "на просьбу говорить на украинском ответила...".
Также Politeka писала, что в одесском магазине сцепились из-за украинского, видео: "мова – это говяжий язык".
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