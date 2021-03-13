В областной больнице произошла драка
Инцидент произошел 5 марта в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака.
Пациент рассказал, что врач отказывался проводить осмотр, из-за этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.
Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. На место происшествия прибыла полиция и забрала нарушителя.
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К слову, в Харькове произошла авария с машиной скорой помощи
Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.
В Харькове столкнулись Toyota и Скорая помощь.
ДТП случилось днем 12 марта возле станции метро "Алексеевская". Свидетели происходящего сообщили, что скорая везла в больницу мать с ребенком. После аварии их забрала другая "скорая", в аварии они не пострадали.
"Легковушка не пропустила скорую", — говорят очевидцы.
Официальной информации на данный момент нет.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".