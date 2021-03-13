В областной больнице произошла драка

Инцидент произошел 5 марта в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака.

Пациент рассказал, что врач отказывался проводить осмотр, из-за этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. На место происшествия прибыла полиция и забрала нарушителя.

К слову, в Харькове произошла авария с машиной скорой помощи

Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах.

В Харькове столкнулись Toyota и Скорая помощь.

ДТП случилось днем 12 марта возле станции метро "Алексеевская". Свидетели происходящего сообщили, что скорая везла в больницу мать с ребенком. После аварии их забрала другая "скорая", в аварии они не пострадали.

"Легковушка не пропустила скорую", — говорят очевидцы.

Официальной информации на данный момент нет.