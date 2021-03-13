На Херсонщине нашли тело 7-летней Маши Борисовой, которая исчезла 7 марта

В соцсети указывают на странности в расследовании убийства, передает "Апостроф".

Так, Назар Приходько в Facebook пишет, что когда Маша пропала, она гуляла со старшим братом, который по возвращению домой не смог объяснить, куда делась сестра.

"Первое что меня насторожило в этой истории - брат. Как это 10-летний ребенок не может объяснить, куда делась сестра, а? А тут и мать говорит, что ее нет в селе ... Ну ок, возьмем за основу похищения: если следы Марии обрываются на остановке, значит ее посадили в машину. Учитывая то, где ее нашли - то похитителем может быть односельчанин, которому девочка доверяла и которого знала", - пишет Приходько.

Также мужчина задается вопросом, где девочка была все время, если село дважды прочесывали, в том числе сарай, где нашли ее тело в мешке.

"Тот сарай прочесывали трижды, а сегодня хозяин сарая обнаружил тело ... И тут мы вернемся к началу: а мамин дом прочесывали? А с братом кто-тог говорил кроме мамы? Я сейчас никого не обвиняю - я не прокурор, но приведены мной факты заставляют очень сильно задуматься", - написал Назар.

Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .

Как сообщала Politeka, харьковские волонтеры больше 4-х дней искали 7-летнюю девочку, детали.

Также Politeka писала, что маленький харьковчанин оставил записку перед исчезновением, фото.