На Закарпатье зафиксировали как сходит лавина

11 марта в урочище Сухарь, что на территории национального природного парка «Синевир», работники учреждения зафиксировали на фото лавину, передает "mukachevo.net".

В пределах парка сложились такие погодные условия, при которых подниматься в горы чрезвычайно опасно.

"Призываем туристов не рисковать, а любоваться красотой природы в безопасных местах", - сообщают в парке.

Ранее мы писали, что в областной больнице произошла драка

Инцидент произошел 5 марта в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака.

Пациент рассказал, что врач отказывался проводить осмотр, из-за этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. На место происшествия прибыла полиция и забрала нарушителя.