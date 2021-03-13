На Закарпатье зафиксировали как сходит лавина
11 марта в урочище Сухарь, что на территории национального природного парка «Синевир», работники учреждения зафиксировали на фото лавину, передает "mukachevo.net".
В пределах парка сложились такие погодные условия, при которых подниматься в горы чрезвычайно опасно.
"Призываем туристов не рисковать, а любоваться красотой природы в безопасных местах", - сообщают в парке.
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Ранее мы писали, что в областной больнице произошла драка
Инцидент произошел 5 марта в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака.
Пациент рассказал, что врач отказывался проводить осмотр, из-за этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.
Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. На место происшествия прибыла полиция и забрала нарушителя.
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