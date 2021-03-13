В Ужгороде и Черновцах - тяжелая ситуация с коронавирусом

В больницах не хватает свободных мест, а врачи отмечают рост количества тяжелых случаев и смертности, передает "Обозреватель".

Семейный врач Виктор Петров из Ужгорода назвал ситуацию в городе сложной.

"Сегодня мне не удалось положить пациентов в стационар, тех, которые требовали госпитализации. К несчастью, они сейчас находятся дома, на кислородных концентраторах. И слава богу, что удалось обеспечить их хотя бы этим необходимым оборудованием, чтобы они могли дышать", – рассказал медик.

В Черновцах, как рассказала врач скорой помощи Алиса Грищенкова, также сложная ситуация.

"Завтра мне на работу, а я не уверена, будет ли куда везти пациентов. Но... какие-то варианты, альтернативы мы ищем всегда", – сказала Алиса .

Ранее мы писали, что в областной больнице произошла драка

Инцидент произошел 5 марта в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака.

Пациент рассказал, что врач отказывался проводить осмотр, из-за этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. На место происшествия прибыла полиция и забрала нарушителя.