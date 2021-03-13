В сети показали, как выглядит безлюдный Буковель

Курорт закрыли на карантин 12 марта, на территории Поляницкой ОТО, где расположен курорт, вводятся дополнительные блок-посты, через которые смогут проходить лишь местные жители и работники курорта, передает "РБК".

Подъемники не работают, каток и трассы пустуют, ярмарочный "городок" опустел.

Ранее мы писали, что в Карпатах полиция блокировала работу подъемников на горнолыжном курорте Буковель

Неприятности на курорте начались вечером 12 марта. По словам отдыхающих, на курорт прибыли полицейские, которые перекрыли один из подъемников, не давая людям подняться на трассу.

При этом некоторые люди, которые уже заплатили за отдых, решили прорвать кордон полицейских и пробраться за ограждение. Для того, чтобы противостоять недовольной толпе отдыхающих, на помощь местным полицейским пришли их коллеги.

После блокировки подъемника в кассах курорта перестали продавать скипассы.

Судя по всему, такая активность полиции на курорте связана с несоблюдением правил карантина в «красной зоне».

Напомним, украинцы взбунтовались против новых карантинных ограничений, кадры.

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