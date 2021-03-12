В Карпатах полиция начала блокировать работу подъемников на горнолыжном курорте Буковель

Неприятности на курорте начались вечером 12 марта, сообщает издание «Галицький кореспондент». По словам отдыхающих, на курорт прибыли полицейские, которые перекрыли один из подъемников, не давая людям подняться на трассу.

При этом некоторые люди, которые уже заплатили за отдых, решили прорвать кордон полицейских и пробраться за ограждение. Для того, чтобы противостоять недовольной толпе отдыхающих, на помощь местным полицейским пришли их коллеги.

После блокировки подъемника в кассах курорта перестали продавать скипассы.

Судя по всему, такая активность полиции на курорте связана с несоблюдением правил карантина в «красной зоне». Некоторые отдыхающие также рассказали, что правоохранители начали проверку на Буковеле, по результатам которой за нарушение карантинных условий выписывают штрафы.

Телеграм канал Инсайдер UA сообщает, что областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС сейчас рассматривает возможность закрытия курорта. По всей видимости, уже с 13 марта в Буковеле прекратят работу все подъемники.

Отметим, что ранее чиновники Ивано-Франковска решили не останавливать работу известного украинского горно-лыжного курорта Буковель. Даже несмотря на красную зону. Они заявляли, что для обеспечения защиты персонала и гостей в Буковели будут соблюдать карантинные ограничения.

Напомним, украинцы взбунтовались против новых карантинных ограничений, кадры.

Как сообщала Politeka, в Украине расширили "красную зону": какие регионы оказались в списке самых опасных.

Также Politeka писала, что Буковель продолжит свою работу даже в "красной зоне".