Представители малого бизнеса в Черновцах вышли на улицу для протеста против введения карантинных ограничений, связанных с увеличением больных Covid-19

Об этом пишут "Vesti.UA".

Предприниматели в городе Черновцы оспаривают решение местных властей о запрете на работу в условиях введения красной зоны. Для этого им пришлось собраться под зданием областной государственной администрации.

Также люди протестуют против введенных ограничений, которые ограничивают малый бизнес, фактически лишая их прибыли. Они убедительно просят власть пересмотреть принятое решение и ослабить ограничения.

Так, участники акции держали плакаты в руках, где просили не уничтожать их бизнес. От местных чиновников жители Черновцов хотели услышать подробные объяснения по поводу необходимости строгих коронавирусных ограничений, которые будут действовать во время пребывание области в "красной" зоне.

По словам протестующих, они готовы работать, платить налоги в бюджет Украины. Однако вот уже на протяжении почти года из-за Covida-19 им приходится постоянно следовать вводимым карантинным правилам.

Скоро весна, некоторые вложили средства в товары для реализации, а сейчас их закрывают, сообщил один из участников протеста. Они хотят просить власть пойти на встречу людям и разрешить торговлю.

"Мы хотим работать", - рассказывают ФОПы прессе.

В адрес руководителя Черновецкого ОГА Сергея Осадчука и мера города Романа Кличука предприниматели написали документ. В нем просят смягчить для бизнеса карантинные ограничения.

Кстати, в Прикарпатье из-за сложившейся тяжелой ситуации с коронавирусом, пошли на ужесточение карантина.

Напомним, Буковель продолжает работу несмотря на "красную зону".

Как сообщала Politeka, новый регион вошел в "красную зону".

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