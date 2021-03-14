Популярная украинская певица Настя Каменских показала домашний кадр в нестандартном образе
Каждые выходные Каменских старается баловать фанатов довольно смелыми образами и рассказывает о том, как следует провести эти дни правильно и с пользой для себя. Поскольку звезда является активным пользователем Инстаграм, она сопровождает свои посты самыми разными фото.
В этот раз звезде удалось действительно удивить, ведь позировала она в собственной лавандовой дизайнерской толстовке и… с розовой туфлей на шпильке. Причем туфлю Каменских поднесла к уху, словно мобильный телефон.
Таким образом Настя решила напомнить о модной коллекции лучшей подруги - Анны Завгородней.
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«Алло! Внимание всем fashion постам : Завтра стартует предпродажа нашей с Аней новой крутой коллекции . И скоро на улицы выйдет мафия девчонок, которые точно готовы покорять этот мир! 🤩🔥».
«Приготовьтесь! Будет очень стильно!; Классные фото; А на ножке?; Прекрасная; Ждём с нетерпением; Красивые фотки; Красуня❤️; Как я хочу такие💓 месяц искала, нигде не было. И вот они 💓; Красавица; Безумно ждём❤️; Что творит ковид, уже через обувь люди разговаривают 😮; выглядит нелепо, делает она, а стыдно нам; Але, говорите в трубочьку😂», - написали фанаты.
Также в своем микроблоге в Instagram красотка опубликовала забавный кадр, на котором показала, как улучшает вид своего лица, однако снимок вызвал у фанатов лишь один вопрос "что с ней?".
Как видно, Настя запечатлела себя сама, она появилась перед камерой в сером балахоне с капюшоном на голове, за которым скрыла свои роскошные кудри. При этом на лице звезды нет макияжа, зато наклеены зеленые патчи под глазами и на лбу, она с серьезным видом смотрит в объектив.
Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".
Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".
Также Politeka писала, Потап неожиданно покинул Украину с самым родным человеком, оставив Каменских одну: "Рад видеть".