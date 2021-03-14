Известная певица Оля Полякова показала, как развлекала публику на концерте

На фото Оля показалась в красном мини-платье из латекса, позируя среди других девушек из подтанцовки. Красотка выгнулась, выставив ягодицы, за которые взялась другая женщина. Полякова зажигала на сцене, радуя фанатов откровенным образом и своей музыкой, один из которых и опубликовал ролик в Инстаграм, который артистка перепостила. Об этом мпишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотка получает множество комплиментов:

"Шикарно", "Блеск", "Я в шоке!Выглядишь молодо,но где же Полякова?!Зачем же так жестоко к себе?Быть не узнанной,это жесть!!", "Прямо Бритни Спирс, только лучше", "Это образ просто превосходен", "Оставьте этот макияж. Вам прям очень красиво!", "Просто бомба", "Та ну что за эффект такой, не узнать вообще", "Мне кажется это из-за прически вы так изменились".

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Обаятельная Оля Полякова после тщательных косметических процедур заметно преобразилась для нового эффектного образа, в котором она предстала в новом видеоролике в своем Instagram Stories. Звезда, желая зацепить поклонников еще больше, показала свой новый образ для интервью.

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