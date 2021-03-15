Популярная украинская певица Настя Каменских удивила откровенным домашним образом

Звезда провела Масленицу дома с мужем и мамой, а позже поделилась новыми кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, ранее Потап снял на видео свое застолье с Настей и ее мамой. Как и полагается, семейство отмечало Масленицу с блинами и домашней едой.

«Приехал домой к любимой жене и к теще, которая приготовила блины. Ура! С Масленницей!», - произносит на кадрах продюсер.

Во время этого застолья Каменских предстала в простом домашнем образе и без лишней косметики на лице.

Позже певица показала, как проводит вечер дома. На коротком видео она сидит, скрестив ноги. При этом, из одежды на ней видно только серую толстовку, а ножки певицы остались обнаженными. Судя по всему, дома звезда может позволить себе ходить без штанов.

Ранее мы писали, что Настя удивила поклонников новым фото, ведь позировала она в собственной лавандовой дизайнерской толстовке и… с розовой туфлей на шпильке. Причем туфлю Каменских поднесла к уху, словно мобильный телефон.

Таким образом Настя решила напомнить о модной коллекции лучшей подруги - Анны Завгородней.

Напомним, Потап оставил Каменских одну и рванул из Украины с подросшим сыном: "Повезло с папаней!".

Как сообщала Politeka, Каменских поразила нелепым видом в толстовке и с туфлей у самого уха: "Делает она, стыдно нам".

Также Politeka писала, что уставшая Каменских после отъезда Потапа надела балахон и неожиданно позеленела: "что с ней?".