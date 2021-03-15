Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой на Херсонщине 63-летний Николай

Ранее он уже совершал подобное преступление прямо в этом селе Счастливое, рассказал местный житель изданию "Обозреватель".

Как рассказал односельчанин, 63-летний Николай В. много лет назад изнасиловал маленького мальчика и делал он это в нечеловеческой форме – он покалечил ребенка ершиком для унитаза.

"Этот мальчик уже вырос. Он стал инвалидом, у него есть психическое заболевание. Тот изверг отсидел срок за преступление и снова вернулся сюда. И живет в одной деревне с этим мальчиком", - говорит местный житель

Напомним, 7-летнюю девочку из Херсонской области искали почти неделю

Но в четверг, 11 марта, волонтерские группы поиска пропавших детей сообщили, что останавливают поиски девочки на территории поселка Счастливое.

Тело ребенка нашли в старом сарае, девочку спрятали в мешок. Ранее это помещение проверяли несколько раз, но мешок случайно обнаружил хозяин дома вчера, 11 марта.

На месте работают следователи и криминалисты.

Волонтеры рассказали, что семья девочки состоит на учете, как попавшая в тяжелые жизненные обстоятельства.

Родители Маши в разводе, а папа живет в том же селе, но ездит на сезонные работы.

"Мы узнавали: Маша — очень добрый ребенок. Может подойти к малознакомому человеку, обнять его и сказать: "Я тебя люблю". Очень ласковая и доверчивая девочка. Она не боялась взрослых, доверяла им всегда", - рассказали волонтеры.

Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .

Как сообщала Politeka, харьковские волонтеры больше 4-х дней искали 7-летнюю девочку, детали.

Также Politeka писала, что маленький харьковчанин оставил записку перед исчезновением, фото.