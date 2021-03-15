В Николаеве расследуют обстоятельства гибели женщины

Об этом сообщили в ГУНП Николаевской области.

14 марта хозяйка квартиры, расположенной на проспекте Центральном и позвонила полицию и сообщила, что женщина, которая арендовала у нее дома, не отвечает на звонки, а соседка видит из окна, что она лежит на полу без сознания.

37-летняя женщина оказалась мертвой. Эксперт, осмотрев ее тело, обнаружил огнестрельное ранение в голову.

Сейчас следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование.

Ранее мы писали, что подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой на Херсонщине 63-летний Николай

Ранее он уже совершал подобное преступление прямо в этом селе Счастливое.

Как рассказал односельчанин, 63-летний Николай В. много лет назад изнасиловал маленького мальчика и делал он это в нечеловеческой форме – он покалечил ребенка ершиком для унитаза.

"Этот мальчик уже вырос. Он стал инвалидом, у него есть психическое заболевание. Тот изверг отсидел срок за преступление и снова вернулся сюда. И живет в одной деревне с этим мальчиком", - говорит местный житель