В Николаеве расследуют обстоятельства гибели женщины
Об этом сообщили в ГУНП Николаевской области.
14 марта хозяйка квартиры, расположенной на проспекте Центральном и позвонила полицию и сообщила, что женщина, которая арендовала у нее дома, не отвечает на звонки, а соседка видит из окна, что она лежит на полу без сознания.
37-летняя женщина оказалась мертвой. Эксперт, осмотрев ее тело, обнаружил огнестрельное ранение в голову.
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Сейчас следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" и проводят расследование.
Ранее мы писали, что подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой на Херсонщине 63-летний Николай
Ранее он уже совершал подобное преступление прямо в этом селе Счастливое.
Как рассказал односельчанин, 63-летний Николай В. много лет назад изнасиловал маленького мальчика и делал он это в нечеловеческой форме – он покалечил ребенка ершиком для унитаза.
"Этот мальчик уже вырос. Он стал инвалидом, у него есть психическое заболевание. Тот изверг отсидел срок за преступление и снова вернулся сюда. И живет в одной деревне с этим мальчиком", - говорит местный житель
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