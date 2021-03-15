Врачи назвали первые признаки инсульта

Микроинсульт не вызывает таких катастрофических последствий как обширный, но не обращать на него внимания - опасно, пишет АиФ.

Признаки малого инсульта:

внезапная потеря чувствительности, онемение какой-либо части тела;

потеря координации, затруднения при ходьбе;

затруднения речи;

потеря памяти;

повышенная чув­ствительность к яркому свету и звукам;

беспричинная сильная головная боль.

Врачи напоминают, что микроинсульт можно ликвидировать без послед­ствий, если он длится не более 4,5 часа - это "окно надежды".

Если вы заметили у себя такие признаки - срочно обращайтесь за медицинской помощью.

Ранее мы писали, что из-за осложнений коронавируса умер харьковский врач

Об этом сообщил анестезиолог инфекционки Владимир Корсунов.

Заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков умер в субботу 13 марта.

"Вчера от осложнений "короны" ушел в вечность еще один врач, Дмитрий Борисович Пеньков, искренний, профессиональный человек. Светлая ему память", - написал Корсунов.

Дмитрий Пеньков проработал в инфекционке 25 лет, с 2014 года был заведующим областного специализированного гепатологического центра областной инфекционной больницы.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".