Врачи назвали первые признаки инсульта
Микроинсульт не вызывает таких катастрофических последствий как обширный, но не обращать на него внимания - опасно, пишет АиФ.
Признаки малого инсульта:
внезапная потеря чувствительности, онемение какой-либо части тела;
потеря координации, затруднения при ходьбе;
затруднения речи;
потеря памяти;
повышенная чувствительность к яркому свету и звукам;
беспричинная сильная головная боль.
Врачи напоминают, что микроинсульт можно ликвидировать без последствий, если он длится не более 4,5 часа - это "окно надежды".
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Если вы заметили у себя такие признаки - срочно обращайтесь за медицинской помощью.
Ранее мы писали, что из-за осложнений коронавируса умер харьковский врач
Об этом сообщил анестезиолог инфекционки Владимир Корсунов.
Заведующий отделением вирусных гепатитов Харьковской областной инфекционной больницы Дмитрий Пеньков умер в субботу 13 марта.
"Вчера от осложнений "короны" ушел в вечность еще один врач, Дмитрий Борисович Пеньков, искренний, профессиональный человек. Светлая ему память", - написал Корсунов.
Дмитрий Пеньков проработал в инфекционке 25 лет, с 2014 года был заведующим областного специализированного гепатологического центра областной инфекционной больницы.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".