Внешность некоторых политиков сильно изменилась за 30 лет
Фотоподборку опубликовало издание "Обозреватель".
Владимир Зеленский
В 1995 году президент Украины только окончил школу. В последних классах Владимир мечтал о карьере дипломата, но в итоге поступил на обучение по специальности "Правоведение" в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета.
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Финалист "Холостячки" Тригубенко, который борется с опасным недугом, записал обращение: "Стало плохо..."
Ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец"
Кароль в наряде с безумными вырезами смутила публику, задрав ноги выше головы: "Как Дан относится?"
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко начала заниматься бизнесом в конце 80-х с организации пункта видеопроката. В 90-х она еще не носила косу и не носила одежду мировых брендов.
Олег Ляшко
Ляшко решил связать свою судьбу с журналистикой, поэтому в 90-х он работал корреспондентом и редактором разных изданий.
Петр Порошенко
Пятый президент Украины Петр Порошенко в 90-х уже прошел службу в Казахстане и успел жениться.
Напомним, что огромный астероид неумолимо близится к Земле, ученые трубят об опасности: "Идет на максимальной скорости".
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили об испытаниях в марте, кто в группе риска.
Также Politeka писала о том, что к Земле направляется астероид размером со стадион: "окажется на расстоянии...".