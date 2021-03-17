Внешность некоторых политиков сильно изменилась за 30 лет

Фотоподборку опубликовало издание "Обозреватель".

Владимир Зеленский

В 1995 году президент Украины только окончил школу. В последних классах Владимир мечтал о карьере дипломата, но в итоге поступил на обучение по специальности "Правоведение" в Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко начала заниматься бизнесом в конце 80-х с организации пункта видеопроката. В 90-х она еще не носила косу и не носила одежду мировых брендов.

Олег Ляшко

Ляшко решил связать свою судьбу с журналистикой, поэтому в 90-х он работал корреспондентом и редактором разных изданий.

Петр Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко в 90-х уже прошел службу в Казахстане и успел жениться.

Напомним, что огромный астероид неумолимо близится к Земле, ученые трубят об опасности: "Идет на максимальной скорости".

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили об испытаниях в марте, кто в группе риска.

Также Politeka писала о том, что к Земле направляется астероид размером со стадион: "окажется на расстоянии...".