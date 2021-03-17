Львов оказался на грани попадания в "красную" карантинную зону из-за эпидемиологической ситуации в регионе



По темпам инфицирования область уже несколько дней находится в лидерах по Украине, передает "ТСН".

Только за прошедшие сутки, 16 марта, там было зафиксировано рекордное количество заболевших: 1065 человек.

В связи с этим, градоначальник Львова Андрей Садовый уже допускает введение полного локдауна.

Город готовится к худшему сценарию: планируется развернуть 700 дополнительных коек с кислородом, на их обустройство планируется выделить 18 млн гривен.

Кроме того, две опорные больницы области уже заполнены на 90%. В других медучреждениях загруженность составляет почти 60%. Если темпы заболевания будут такие же быстрые, как сейчас, то мест для больных хватит еще примерно на две недели.

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