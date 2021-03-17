Львов оказался на грани попадания в "красную" карантинную зону из-за эпидемиологической ситуации в регионе
По темпам инфицирования область уже несколько дней находится в лидерах по Украине, передает "ТСН".
Только за прошедшие сутки, 16 марта, там было зафиксировано рекордное количество заболевших: 1065 человек.
В связи с этим, градоначальник Львова Андрей Садовый уже допускает введение полного локдауна.
Город готовится к худшему сценарию: планируется развернуть 700 дополнительных коек с кислородом, на их обустройство планируется выделить 18 млн гривен.
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Мощный взрыв прогремел под Киевом, появились кадры с места: "Огромная воронка и куски одежды"
"Народ готовит самосуд": в селе, где нашли мертвой Машу Борисову, люди едва сдерживают себя
Участников "Голосу країни" уговаривают не доходить до финала, победитель раскрыл закулисье: "Тренеры совсем не такие..."
На Украину надвигается мощное наводнение: уже затопило села и дороги, кадры разрушительной стихии
Кроме того, две опорные больницы области уже заполнены на 90%. В других медучреждениях загруженность составляет почти 60%. Если темпы заболевания будут такие же быстрые, как сейчас, то мест для больных хватит еще примерно на две недели.
Напомним, карантин резко ужесточили, кого затронут новые правила и что под запретом: "будут работать только..."
Как сообщала Politeka, киевские школы и детсады массово переводят на дистанционку, ситуация ухудшается: статистика
Также Politeka писала, что вирус уносит жизни украинцев, кислородные аппараты не спасают: "целый школьный класс..."