В отношении матери, сын которой пропускал занятия в школе, рассматривали дело в суде



Как передает Politeka.net, подробности дела и решение суда опубликованы в Едином реестре судебных решений.

В Шумской районный суд Тернопольской области поступил протокол об административном правонарушении, согласно которого усматривается, что женщина не обеспечила надлежащих условий обучения своего несовершеннолетнего сына.

Он в течение дистанционного обучения не выходил на связь с учителями и пропускал обучение в школе.

В ходе рассмотрения дела, женщина вину признала полностью, в содеянном искренне раскаялась, и пояснила, что сын не посещал школу из-за карантина.

Дистанционное обучение школьник пропускал, из-за того, что у них дома нет интернета.

Хоть суд и признал ее виновной, но освободил от уплаты штрафа.

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