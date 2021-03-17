Украинская певица Настя Каменских разозлила публику очередным напоминанием о своей премьере
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Каменских опубликовала небольшой отрывок из нового клипа на песню «Девочки рулят». На видео Настя сидела за рулем розового автомобиля. Вместе с ней сидели молодые девчонки. Все они выглядели очень ярко, использовав массу красивых аксессуаров в своих образах. Каменских появилась перед камерой с нелепой прической, которая напоминала прическу маленькой девочки. Впрочем, звезду, похоже, это не смущало.
«Пристегнитесь! Мы отправляемся в Мир Девушек», - подписала видео звезда.
В комментариях певице оставили несколько комплиментов. Не обошлось и без критики. Поклонникам надоело, что Настя уже долгое время говорит о новом клипе, но так и не выпускает его.
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«Клаассноо, Настя, красотка», «Какие хорошенькие», «А сколько девочкам?», «Перевоплощение удачное», «Уже если честно достала, ждём клип», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских взбудоражила публику страстным и брутальным образом. 33-летняя певица позировала в кожаном наряде, подчеркнув упругую грудь тесным топом. Каменских соблазнительно завязала веревочки на талии и порадовала всех поклонников воздушным поцелуем.
Напомним, что Каменских ошарашила простым домашним образом, забыв надеть штаны: неожиданные кадры.
Как сообщала Politeka, растерянная Каменских, обтянув округлившийся животик, призналась, что ей нужна помощь: "Срочно...".
Также Politeka писала, что Каменских продефилировала в кожаном мини, взбудоражив видом сзади, и озадачила фигурой: "Показалось, что с животиком".