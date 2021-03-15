Популярна українська співачка Настя Каменських здивувала відвертим домашнім образом
Зірка провела Масляну вдома з чоловіком і мамою, а пізніше поділилася новими кадрами в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, Раніше Потап зняв на відео своє застілля з Настею і її мамою. Як і годиться, сімейство відзначало Масляну з млинцями і домашньою їжею.
"Приїхав додому до коханої дружини і до тещі, яка приготувала млинці. Ура! З Масляною!",- вимовляє на кадрах продюсер.
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Під час цього застілля Каменських постала в простому домашньому образі і без зайвої косметики на обличчі.
Пізніше співачка показала, як проводить вечір вдома. На короткому відео вона сидить, схрестивши ноги. При цьому, з одягу на ній видно тільки сіру толстовку, а ніжки співачки залишилися оголеними. Судячи з усього, вдома зірка може дозволити собі ходити без штанів.
Раніше ми писали, що Настя здивувала шанувальників новим фото, адже позувала вона у власній Лавандовій дизайнерській толстовці і ... з рожевою туфлею на шпильці. Причому туфлю Каменських піднесла до вуха, немов мобільний телефон.
Таким чином Настя вирішила нагадати про модну колекцію кращої подруги-Анни Завгородньої.
Нагадаємо, Потап залишив Каменських одну і рвонув з України з підрослим сином: "пощастило з татом!".
Як повідомляла Politeka, Каменських вразила безглуздим виглядом в толстовці і з туфлею біля самого вуха: "робить вона, соромно нам".
Також Politeka писала, що втомлена Каменських після від'їзду Потапа одягла балахон і несподівано позеленіла: "що з нею?".