Маша Полякова, которой недавно исполнилось 16 лет занимается в спортзале на полную катушку

Как сообщает Politeka.net, начинающая артистка и дочь украинской певицы Ольги Поляковой Мария недавно отметила свое 16-летие. Девушка пробует себя в музыке и блогерстве, а еще тренирует тело в спортзале, о чем сообщила, выложив милое фото со своих занятий.

Снимок юная красотка опубликовала в своем микроблоге в Instagram. На нем видно, что Маша стоит у зеркала и фотографирует себя на телефон в окружении обстановки спортивного зала, куда пришла позаниматься. Девушка появилась перед камерой в модном спортивном наряде – узких темно-зеленых лосинах и коротком спортивном топике такого же оттенка, а на ее ногах светлые кроссовки. Длинные волосы Мария небрежно уложила, а на ее лице нет макияжа, она внимательно смотрит в экран телефона, снимая себя.

Отметим, что ранее звездная мамочка Оля Полякова показывала "постельные" увлечения дочери-подростка. Певица сняла на видео Машу, которая, сидя в постели занималась созданием музыки. Оказалось, что девушка купила себе необходимую аппаратуру и не только поет, но и делает аранжировки в своей музыке. "Машка купила музыкальную карту, и делает теперь аранжировки, и поет. Класс… Микрофон теперь у нее, компьютер, гитара. Короче, музыкантша растет. Моя работница, умница", - говорит Полякова в своем видео.

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