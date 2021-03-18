Если депутаты поддержат законопроект, то украинцы смогут получать "особые пенсии"

Так, в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №3002а, передает "Обозреватель". Этим документом "предлагается внести дополнения в Закон Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", установив лицам, которые были награждены Верховной Радой Украины Почетной грамотой Верховной Рады Украины или Грамотой Верховной Рады Украины прибавку к пенсии".

Речь о прибавке в размере 20-25% для тех, кто получил награды и грамоты от Верховной Рады.

На сегодня некоторые украинцы уже имеют право на особые пенсии. В частности, это те, кто получил награды и грамоты еще во времена Советского Союза. При этом те, которые получили аналогичные поощрения уже в период украинской независимости, лишены привилегий.

Тем временем украинские пенсионеры ожидают очередную индексацию выплат, которая должна начаться 1 июля. Это связано с пересмотром прожиточного минимума. Минимальная пенсия должна вырасти на 85 гривен, а максимальная - 850.

Ранее мы рассказывали, что украинцам дали возможность выходить на заслуженный отдых в любое желаемое время, но для этого требуется выполнение важного условия. Об этом говорится в Законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании».

Условие звучит так: нужно иметь не менее 40 лет трудового стажа.

Изменения вступят в силу с 1 января 2028 года.

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