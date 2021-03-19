Украинская телеведущая, знаток тонкостей шоу-биза бессменная ведущая программы "Світське життя" Катя Осадчая покорила украинцев нежным женственным образом

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Катя Осадчая разместила фото на котором позирует в белоснежном наряде, напоминающем лепестки цветка белой орхидеи. Строгая, черная узкая юбка контрастирует и подчеркивает утонченность и грацию девушки.

Свой безукоризненный образ телеведущая дополнила изысканными серьгами и серебристой дугой на шею, а также браслетом и кольцом на руке. Мейкап нежных телесных, с оттенком розовых тонов добавил образу романтичности и очаровательности.

Свои белокурые волосы девушка зачесала назад, подчеркнув изящную линию плеч, опущенный взгляд вниз и нежная улыбка приковали внимание поклонников Кати.

Свой пост телеведущая посвятила размышлениям на тему весеннего и зимнего противостояния, настроения и состояния души. Девушка решила узнать мнение своих подписчиков, что у них на душе, зима или весна:

"Снег за окном, весна на календаре, а настроение у всех разное. Какой у вас настроение зима или весна? Ставьте 🌷 или ❄️", - поинтересовалась Катя.

Поклонники с удовольствием ответили на вопрос Кати, а также не забыли засыпать девушку комплиментами. Они пишут:

"Клас, дуже гарно!", "Дуже гарний образ ❤️😍", "Яка ви красуня! 😍😍😍😍", "Конечно весна!", "Ви така гарна, ваше фото асоціюється з весною, а ваш образ з білою та ніжною орхідеєю😊", "Конечно, весна🌷", "Этот образ, напоминает подснежник, очень элегантный 🔥👏❤️", "Цей образ вам дужееее личить 👏", "Вчера была лютая зима, А сегодня уже весна на горизонте. Все, как обычно, 🙈😅".

Напомним, что Горбунов наделал шума черно-белым снимком с Осадчей: "Как будто из 30-х годов"

Как сообщала Politeka, раздетый судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво взбудоражил фантазии женщин: «Крепкий орешек!»

Также Politeka писала, что помолодевшая Осадчая в полупрозрачном платье впечатлила размером декольте: "Красотка Катя!"