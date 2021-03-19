Этот день в народе считался магическим!

Праздник весеннего равноденствия означает полноценный приход весеннего тепла и долгожданное пробуждение природы от зимнего сна

Эта дата относится к неподвижной части календаря, поэтому в 2021 году День весеннего равноденствия выпадает на 20 марта, как и в любой другой год.

Это день особенно ждали и уважали: люди провожали зиму и главный этап обряда - сожжение ее чучела. В честь прихода весны устраивали массовые гуляния, пляски, пекли пироги и блины. В народе считали, что чем веселее встретить весну, тем скорее она придет, и урожайнее будет весь следующий год.

День весеннего равноденствия в народе считался магическим. В ночь на 20 марта незамужние девушки гадали на будущее, а сны толковались как вещие.

Чего нельзя делать 20 марта

Думать о плохом и грустить, чтобы избежать негатива в будущем. По поверью, чем веселее будет весеннее равноденствие, тем ярче и лучше будет весь год.

чтобы избежать негатива в будущем. По поверью, чем веселее будет весеннее равноденствие, тем ярче и лучше будет весь год. Ругаться, злиться, конфликтовать и в целом допускать негативные эмоции, которые в День весеннего равноденствия особенно опасны, так как могут породить энергии разрушения в жизни.

Весеннее равноденствие: что стоит сделать

Выбросить из дома хлам.

Раздать ненужные вещи тем, кто в них нуждается.

Достать легкую одежду.

Позаботиться о домашних животных.

Запланировать ремонт.

Осуществить водные процедуры — принять душ или ванну, сходить в баню или сауну.

Напомним, стало известно, когда в 2021 году будет Пасха.

Как сообщала Politeka, после зимних праздников в регионах вспышка инфекции.

Также Politeka писала, в так называемой "ЛНР" очень странно отметили 14 февраля.