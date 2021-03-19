Праздник весеннего равноденствия означает полноценный приход весеннего тепла и долгожданное пробуждение природы от зимнего сна
Эта дата относится к неподвижной части календаря, поэтому в 2021 году День весеннего равноденствия выпадает на 20 марта, как и в любой другой год.
Это день особенно ждали и уважали: люди провожали зиму и главный этап обряда - сожжение ее чучела. В честь прихода весны устраивали массовые гуляния, пляски, пекли пироги и блины. В народе считали, что чем веселее встретить весну, тем скорее она придет, и урожайнее будет весь следующий год.
День весеннего равноденствия в народе считался магическим. В ночь на 20 марта незамужние девушки гадали на будущее, а сны толковались как вещие.
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Чего нельзя делать 20 марта
- Думать о плохом и грустить, чтобы избежать негатива в будущем. По поверью, чем веселее будет весеннее равноденствие, тем ярче и лучше будет весь год.
- Ругаться, злиться, конфликтовать и в целом допускать негативные эмоции, которые в День весеннего равноденствия особенно опасны, так как могут породить энергии разрушения в жизни.
Весеннее равноденствие: что стоит сделать
- Выбросить из дома хлам.
- Раздать ненужные вещи тем, кто в них нуждается.
- Достать легкую одежду.
- Позаботиться о домашних животных.
- Запланировать ремонт.
- Осуществить водные процедуры — принять душ или ванну, сходить в баню или сауну.
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