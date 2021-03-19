Соседка рассказала о странном поведении подозреваемого в убийстве Маши Борисовой

Жительница села Счастливое Херсонской области сообщила, что подозреваемый убийца в последние дни перед задержанием вел себя необычно, передает "Обозреватель".

"Седьмого числа он выпивал, было много людей в его квартире. Вообще он пил последние три недели – так что вонь в квартире стояла. А вот в дни поиска девочки он постоянно нервничал, выйдет во двор, закурит сигарету и аж трусится. Постоянно смотрел в сторону сарая, где потом нашли Машу.

Я спросила его – чего ты нервничаешь, а он в ответ сказал, мол страшный сон приснился, наверное, пойду вешаться", – вспоминает Валентина.

Ранее мы писали, что на Херсонщине нашли тело 7-летней Маши Борисовой, которая исчезла 7 марта

В соцсети указывают на странности в расследовании убийства.

Так, Назар Приходько в Facebook пишет, что когда Маша пропала, она гуляла со старшим братом, который по возвращению домой не смог объяснить, куда делась сестра.

"Первое что меня насторожило в этой истории - брат. Как это 10-летний ребенок не может объяснить, куда делась сестра, а? А тут и мать говорит, что ее нет в селе ... Ну ок, возьмем за основу похищения: если следы Марии обрываются на остановке, значит ее посадили в машину. Учитывая то, где ее нашли - то похитителем может быть односельчанин, которому девочка доверяла и которого знала", - пишет Приходько.

Ранее мы писали, что поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в..." .

Как сообщала Politeka, харьковские волонтеры больше 4-х дней искали 7-летнюю девочку, детали.

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