В Украине увеличится размер пенсии
Сумма выплат может увеличиться на 1650 гривен, передает "Обозреватель".
Так, в июле будет проводиться перерасчет прожиточного минимума, в результате чего, с 1 июля минимальная пенсия увеличится с 1769 до 1854 грн, а максимальная выплата – с 17 690 до 18 540 грн.
Очередное повышение запланировано на декабрь: минимальная ежемесячная выплата пенсионерам составит 1934 гривен, максимальная - 19 340.
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Ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает доплату к пенсиям за особые заслуги перед Украиной.
Если депутаты его поддержат, что надбавки в 20-25% ждут тех, кто получил награды и грамоты от Верховной Рады.
Также с 1 апреля в Украине будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам. Таких в Украине, по данным Госслужбы статистики, насчитывается 2,7 млн человек. Но для тех, кто ушел на заслуженный отдых с апреля 2019-го по апрель 2021 года выплаты не изменятся.
Всего на повышение претендуют примерно 2 млн пенсионеров-работников.
Напомним, что повышение пенсий скажется на цене продуктов: за что придется заплатить украинцам намного дороже.
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