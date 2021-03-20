В Украине увеличится размер пенсии

Сумма выплат может увеличиться на 1650 гривен, передает "Обозреватель".

Так, в июле будет проводиться перерасчет прожиточного минимума, в результате чего, с 1 июля минимальная пенсия увеличится с 1769 до 1854 грн, а максимальная выплата – с 17 690 до 18 540 грн.

Очередное повышение запланировано на декабрь: минимальная ежемесячная выплата пенсионерам составит 1934 гривен, максимальная - 19 340.

Ранее мы рассказывали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает доплату к пенсиям за особые заслуги перед Украиной.



Если депутаты его поддержат, что надбавки в 20-25% ждут тех, кто получил награды и грамоты от Верховной Рады.

Также с 1 апреля в Украине будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам. Таких в Украине, по данным Госслужбы статистики, насчитывается 2,7 млн человек. Но для тех, кто ушел на заслуженный отдых с апреля 2019-го по апрель 2021 года выплаты не изменятся.

Всего на повышение претендуют примерно 2 млн пенсионеров-работников.

Напомним, что повышение пенсий скажется на цене продуктов: за что придется заплатить украинцам намного дороже.

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