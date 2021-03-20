Известная телеведущая "Світського життя" Катя Осадчая показала кадры из путешествия по Грузии, очаровав пейзажами

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм, телеведущая показала кадрами своего путешествия по Грузии. Катя побывала в весеннем Тбилиси и отправилась в горы, где еще продолжает падать снег.

"Готова к работе", - написала ведущая в одном из сторис, показав свое отражение в окне цветочного магазина. Также девушка покрасовалась на известном мосту Метехи, и сделала несколько снимков на фоне достопримечательностей.

Екатерина показала удивительную архитектуру и уютные улочки грузинской столицы, появившись в кадре в модном наряде. На ней была дутая курточка бронзового оттенка, темные штаны и белые кроссовки. Ведущая собрала волосы назад, дополнив лук большими солнцезащитными очками. Кроме того, Катя рассказала, как обстоят в Грузии дела после тотального локдауна. А также пожаловалась на комендантский час, который внедлрен в Грузии с 21 по 5 утра.

Стоит сказать, что девушка была без своего супруга Юрия Горбунова, а проводниками ей служили неизвестные мужчины с акцентом. По дороге на вершину Катя показала невероятно красивые пейзажи, где на горных долинах пасутся пастбища овец. В одном из сторис телеведущая показала, как падает снег и подписала видео: "Из весны в зиму".

Красиво и холодно, горы еще в снегу:

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