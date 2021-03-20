Украинцев предупреждают о магнитных бурях, которые "ударят" не только по метеозависимым людям, но и по всем остальным
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина".
Так, по словам специалистов, магнитные бури в марте 2021 года могут отразиться не только на людях с метеочувствительностью, но и на всех остальных. Уже в ближайшую неделю Землю накроет двумя затяжными ударами подряд.
Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН назвали самые опасные даты и рассказали, как справиться с ухудшением самочувствия.
В частности, ближайшая магнитная буря ожидается небольшая, но она затянется аж на три дня подряд – с 19 по 21 марта. Этот небольшой геошторм может сильно испортить выходные дни метеочувствительным людям.
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Из-за магнитных колебаний у людей могут возникать головные боли, слабость и усталость, а также нарушение сна, раздражительность, скачки артериального давления, падение работоспособности, обострение хронических заболеваний и апатия.
Также с 28 по 30 марта Землю накроет сильным геомагнитным штормом. Он тоже продлится три дня подряд, но его уровень уже будет намного выше – G1. Это значит, что ухудшение самочувствия ощутят многие люди на планете. При таких сильных бурях могут наблюдаться нарушения в работе техники, сбой мобильной связи.
Специалисты рекомендуют в эти дни ограничить физические нагрузки, отложить дальние поездки за рулем и постараться соблюдать режим дня и питания.
Напомним, Огромный астероид неумолимо приближается к Земле, ученые трубят об опасности:"идет на максимальной скорости".
Как сообщала Politeka, "Шесть опасных аномалий": украинцев предупредили об испытаниях в марте, кто в группе риска.
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