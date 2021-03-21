Экс-солистка распавшихся "НеАнгелов" Виктория Смеюха порадовала публику новыми кадрами из Египта

Как передает Politeka.net, 35-летняя певица опубликовала свежие фото и видео в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как занимается йогой (чтобы посмотреть ролики, проскролльте вниз).

Так, умиротворенная и соблазнительная Вика предстала в тоненькой салатовой маечке, под которую не стала надевать бюстгальтер, и коротких шортах. Звезда заставила трепетать упругой и загорелой красотой, тем более в столь смелых позах.

Смеюха поделилась своими впечатлениями в подписи и даже дала украинцам совет:

"У меня есть хороший совет, назовём его П—С—П 🍑😄 Это означает - Подними Свою Попу!👆😂 Умение подняться и взяться за дело, не только помогает переключить внимание, но и перестраивает восприятие окружающего нас мира.🙌🏻🌍❤️ А когда мы приводим в движение своё тело🏃🏻‍♀️🧎‍♀️🕺🏻, то изменяем своё эмоциональное состояние! 😃😍 В этом случае нам всем есть к чему стремиться!😉😈👻 Идеально отстроить асаны - это процесс длительный!🔝Наиболее правильное положение асаны — когда вам комфортно в ней находиться.🧘🏻‍♀️Тут торопиться нельзя, но стремиться нужно.😊✌🏻😘".

Пользователи обсудили увиденное, засыпав девушку комплиментами:

"😄 спортсменка комсомолка и просто красавица"

"Какая умница , всегда в прекрасной форме ⭐♥️💐"

"Вы хороший мотиватор! 😀П С П - 👍😘"

"Гарнюня❤️"

Ранее мы рассказывали, как Смеюха показала идеальное утро на курорте. Певица позировала в красном купальнике, предвкушая прекрасный день.

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