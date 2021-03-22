В апреле нас ждут новые "сюрпризы" космической непогоды

Как сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, в апреле ударят две магнитные бури 1-го слабого уровня.

Период затяжных магнитных бурь с 29 по 30 марта не закончится

Согласно прогнозу экспертов, первое сильное возмущение магнитосферы Земли ожидается 9 апреля, потом 10 апреля придет магнитная буря. Следующая - ударит 16-17 апреля.

Симптомы, которые могут вызывать магнитные бури

Среди самых распространенных симптомов, которые наблюдаются у людей в период магнитных "штормов" – это спад работоспособности, головные боли, раздражительность, усталость, плохое настроение, излишняя сонливость, нарушение режима сна, скачки давления, обострение депрессии и прочее.

Как помочь себе в периоды магнитных бурь

Специалисты рекомендуют в эти дни отложить или перенести важные дела, придерживаться правильного режима дня, хорошо высыпаться, придерживаться сбалансированного питания и пить больше воды. Исключите из рациона кофе и алкоголь, а также жирную пищу и фастфуд, пейте больше чая.

Также в периоды магнитных бурь рекомендуется больше гулять на свежем воздухе, принимать солнечные ванны, но если погода плохая, то все же лучше посидеть дома. Полезно для нервной системы вечерами принимать расслабляющие горячие ванны, а утром устраивать себе контрастный душ. Если есть возможность – сходите в бассейн, поплавайте.

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