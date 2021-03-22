Украинский боец рассказал, почему пошел на фронт
Парню всего 20 лет, а он уже променял спокойную жизнь на бронежилет и автомат.
Полтора года назад он присоединился к лавам отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, и сейчас на передовой защищает Украину.
Для него война - давно реальность, а не рассказы из книг, или же телевизора. Алексей учился в школе Северодонецка, и собственными глазами видел, что же такое «русский» мир на самом деле.
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«В дальнейшем может пойду учиться на сержанта, или попробую получить высшее военное образование. Главное - верить в собственные силы и не бояться преград» - говорит он.
Ранее мы писали, что в МОЗ снова обновили карантинное зонирование
22 марта в Украине красных зон стало больше.
Видимо, введення третього локдауна по всей стране не за горами, так как теперь в красной зоне находится Киев, а также Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская и Сумская области.
Остальные регионы относятся к "желтому" уровню опасности.
Премьер-министр Украины ранее сообщил, что в Украине могут ввести локдаун по всей стране, если все регионы попадут в «красную» зону.
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