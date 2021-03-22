Украинский боец рассказал, почему пошел на фронт

Парню всего 20 лет, а он уже променял спокойную жизнь на бронежилет и автомат.

Полтора года назад он присоединился к лавам отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, и сейчас на передовой защищает Украину.

Для него война - давно реальность, а не рассказы из книг, или же телевизора. Алексей учился в школе Северодонецка, и собственными глазами видел, что же такое «русский» мир на самом деле.

«В дальнейшем может пойду учиться на сержанта, или попробую получить высшее военное образование. Главное - верить в собственные силы и не бояться преград» - говорит он.

Ранее мы писали, что в МОЗ снова обновили карантинное зонирование

22 марта в Украине красных зон стало больше.

Видимо, введення третього локдауна по всей стране не за горами, так как теперь в красной зоне находится Киев, а также Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская и Сумская области.

Остальные регионы относятся к "желтому" уровню опасности.

Премьер-министр Украины ранее сообщил, что в Украине могут ввести локдаун по всей стране, если все регионы попадут в «красную» зону.

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Как сообщала Politeka, украинские города начали переходить на жесткий карантин, закрывается общепит и не только: что будет дальше.

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