Известная певица и модель Санта Димопулос, ставшая победительницей "Танців з зірками", умилила нежным снимком с дочерью

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Санта разместила фото, на котором позирует со своей дочерью. Санта склонилась к малютке с любовью смотря на ребенка, во взгляде столько нежности ласки и любви, что взгляд невольно останавливается, увлеченный нежными "мамскими" чувствами.

Санта также разместила пост, в котором описала основные правила по которым воспитывает своего ребенка. Она обобщила их в два весомых принципа: Любовь и участие. В "Любовь" Санта уместила не только любовь к ребенку, но и любовь к себе, " ведь она учится быть женщиной от меня".

Под "Участием" Санта понимает такие понятия, как восприятия себя и окружающего, похвала и любовь к себе. Санта подчеркнула, что полагается на своего мужа и он также полностью вовлечен в процесс воспитания дочери.

"С самого рождения мой муж вовлечен во все процессы, связанные с воспитанием Софии. У нас нет чисто “женских” или чисто “мужских” обязанностей: папа всегда на связи с дочкой, все дни недели", - написала знаменитость.

Поклонники прокомментировали фото, написав множество приятных слов для мамы и ее малышки.

"Мило очень, вы красотки 🔥🔥🔥", "Какая она у вас сладуличка😍😍😍", "Какая хорошенькая 🌸", "Такие зайки😍😍😍❤️", - отозвались поклонники.

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