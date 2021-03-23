В Ровно люди стоят в очередях за бесплатными тестами на коронавирус
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовала "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как и во многих городах Украины, эпидемиологическая ситуация в Ровно оставляет желать лучшего: медики на грани своих возможностей, а больницы переполнены.
Городская больница уже заполнена, а новых больных будут доставлять в районные. Ровенские медики уверены, что с такими темпами заражения область может оказаться в "красной" карантинной зоне уже в ближайшие дни.
В итоге люди, с подозрением на ковид начали толпиться за бесплатными тестами перед местными медучреждениями. Очереди растягиваются на много метров.
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Украинцы были поражены увиденным:
"Надеюсь, что ложь. А то жутко становится, а скоро лето", "В Буковеле стояли в очередях на подъёмники.... и тут постоят...", "Боже, спаси нас грешных", - писали в комментариях под видео.
Ранее мы сообщали, что похожая обстановка сложилась и во Львове. Там людей не отпугивала даже холодная погода и дождь.
По словам медиков, спрос на тесты среди украинцев действительно вырос.
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