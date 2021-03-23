В Одессе сложилась катастрофическая ситуация с наполняемостью больниц

Рассказал фельдшера местной скорой передает "Обозреватель".

По его словам, возле медучреждений выстраиваются очереди из скорых, чтобы "сдать" пациентов.

"Мне на днях пришлось выстоять несколько часов, чтобы у меня приняли больного. Мест нет и все. Одного выписали и только тогда у меня взяли человека", – поделился медик.

Фельдшер отмечает, что родные больных в отчаянии из-за нехватки мест в больницах.

"Диспетчеры уже морально не выдерживают. Потому что звонят люди и просто плачут, умоляют приехать. Одна женщина говорит, что у нее уже скончался муж от коронавируса, она сама еле выбралась, а сейчас на грани жизни и смерти сын. Она просит: "Деточка, пришли машину, спасите моего сына. Я на коленях вас прошу", – рассказал фельдшер.

Стоит отметить, что только за последние сутки пандемия лишила жизни более 300 украинцев, чего раньше не было. Негативная тенденция наблюдается последние недели: если за последнюю зафиксировали 1665 летальных случаев, то на позапрошлой неделе было на 300 смертей меньше.



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