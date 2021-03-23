В Одессе сложилась катастрофическая ситуация с наполняемостью больниц
Рассказал фельдшера местной скорой передает "Обозреватель".
По его словам, возле медучреждений выстраиваются очереди из скорых, чтобы "сдать" пациентов.
"Мне на днях пришлось выстоять несколько часов, чтобы у меня приняли больного. Мест нет и все. Одного выписали и только тогда у меня взяли человека", – поделился медик.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Брутальная Каменских в прозрачном наряде пошалила с подружками на капоте: "Это Потап такое..."
Худенькая жена Кошевого из "Квартал 95" произвела фурор на светской вечеринке, повезло же комику: "Редко, но метко"
Редкое фото мужа и сына Кравец из "Квартал 95" вызвало ажиотаж: "Папа и маленькая Леночка!"
Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
Фельдшер отмечает, что родные больных в отчаянии из-за нехватки мест в больницах.
"Диспетчеры уже морально не выдерживают. Потому что звонят люди и просто плачут, умоляют приехать. Одна женщина говорит, что у нее уже скончался муж от коронавируса, она сама еле выбралась, а сейчас на грани жизни и смерти сын. Она просит: "Деточка, пришли машину, спасите моего сына. Я на коленях вас прошу", – рассказал фельдшер.
Стоит отметить, что только за последние сутки пандемия лишила жизни более 300 украинцев, чего раньше не было. Негативная тенденция наблюдается последние недели: если за последнюю зафиксировали 1665 летальных случаев, то на позапрошлой неделе было на 300 смертей меньше.
По состоянию на 23 марта, в красную зону входят девять регионов Украины: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
К слову, о новой волне коронавируса в Украине, Шмыгаль рассказал, когда введут жесткий локдаун: "К сожалению...".
Как сообщала Politeka, украинские города начали переходить на жесткий карантин, закрывается общепит и не только: что будет дальше.
Также Politeka писала о новом локдауне, в Минздраве предупредили украинцев об очередном ужесточении: "По всей территории страны...".