В столице больных коронавирусом начали размещать в коридорах

По словам заместителя мэра Киева Владимира Бондаренко в эфире «Украина 24», загруженность опорных больниц столицы составляет 100%. Столичные чиновники надеются на помощь центральной власти.

«Мы ожидаем от правительства решения по ведомственным больницам, там есть около 11 тысяч мест», - заявил заммэра.

К слову, в Киеве из-за усиления карантина общественный транспорт проезжает мимо остановок, и люди не могут выехать из спальных районов столицы.

Так, в Киеве на Окружной сняли видео, на котором можно увидеть, что люди на остановке общественного транспорта уже бросаются на правоохранителей, которые штрафуют водителей маршруток за превышение "лимита" на пассажиров в салоне.

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