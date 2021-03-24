В столице больных коронавирусом начали размещать в коридорах
По словам заместителя мэра Киева Владимира Бондаренко в эфире «Украина 24», загруженность опорных больниц столицы составляет 100%. Столичные чиновники надеются на помощь центральной власти.
«Мы ожидаем от правительства решения по ведомственным больницам, там есть около 11 тысяч мест», - заявил заммэра.
К слову, в Киеве из-за усиления карантина общественный транспорт проезжает мимо остановок, и люди не могут выехать из спальных районов столицы.
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Так, в Киеве на Окружной сняли видео, на котором можно увидеть, что люди на остановке общественного транспорта уже бросаются на правоохранителей, которые штрафуют водителей маршруток за превышение "лимита" на пассажиров в салоне.
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